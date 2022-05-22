轉會｜麥巴比轉軚拒皇馬留效PSG　3年合約獲50億　西甲賽會擬投訴違例 (12:29)

皇馬近期多次向外宣稱將近完成收購麥巴比，令PSG加緊與這名新星談判續約，最終在今晨法甲煞科迎戰梅斯期間，宣布與麥巴比續約至2025年，據報周薪達165萬歐元，簽字費約3億歐元。麥巴比亦在開賽50分鐘完成帽子戲法，領軍大勝5：0。麥巴比稱，選擇留隊主因是自覺仍可在PSG進步，亦希望留在家鄉與球迷及家人同在。皇馬收購失敗後，西甲賽會發聲明批評PSG以本傷人，認為疫下球市不景氣，PSG仍開出超乎現實的合約條款，有違公平競投原則。

英國廣播公司分析他改變主意的原因並非只與錢有關，而是PSG早前傳出予以更大話語權，可與球隊商討未來球員收購等事，23歲的麥巴比亦考慮個人榮譽，例如在PSG當絕對主力，有利爭逐金球獎等，均增添留隊的意欲。法國傳媒報道，麥巴比確認留隊後，PSG體育總監李安納度將會離任，主帥普捷天奴亦或被施丹取代。

另外，PSG班主為卡塔爾體育投資公司，早前更拉隊到多哈為今年世界盃造勢。英國廣播公司及其他法國傳媒亦稱，該公司甚至與法國總統馬克龍聯繫，加入遊說這名法國隊前鋒留效續戰法甲，同時準備年底出戰世界盃。

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