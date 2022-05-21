英超｜迪布尼膺年度最佳球員　史上第4人兩度當選 (22:40)

迪布尼於今季英超上陣29場，攻入15球及貢獻7次助攻，刷新個人單季入球新高，最終擊敗隊友祖奧簡斯路、利物浦雙星穆罕默德沙拿和阿歷山大阿諾特、熱刺的孫興慜及阿仙奴的布卡約沙卡等球星，繼2019/20年球季後再度成為英超年度最佳球員，而且是史上第4人贏過兩次，此前3人為阿仙奴的亨利、曼聯的基斯坦奴朗拿度（C朗）及尼曼查維迪。迪布尼稱能夠兩度獲獎是非常值得自豪的成就，不忘提及球隊上下的功勞。上季得主同是曼城球員，由中堅魯賓戴亞斯奪得。

近5季英超年度最佳球員得主

球季 球員（球會）

2021/22 奇雲迪布尼 （曼城）

2020/21 魯賓戴亞斯（曼城）

2019/20 奇雲迪布尼 （曼城）

2018/19 華基爾雲迪積克（利物浦）

2017/18 穆罕默德沙拿（利物浦）

其他報道：殘疾人體育｜余翠怡輪椅劍擊世盃添金 朱文佳巴林羽賽掃1金2銀

其他報道：英超｜列斯聯般尼為護級出招投訴 愛華頓否認財政違規

其他報道：NBA西決｜獨行俠外投突失靈 不敵勇士兩連敗 綠軍史馬特領銜最佳陣容

其他報道：游泳｜何詩蓓傷足踝棄戰摩納哥賽 歐鎧淳澳洲賽100背全場第4快

其他報道：田徑｜吳家鋒隨蘇炳添集訓後返港 10.71秒奪冠「未收貨」 張紹衡破PB膺欄王

其他報道：捱過英超長途戰 曼城迎最終章 重演上屆紅軍險境 哥迪奧拿善用優勢化險為夷