殘疾人體育｜余翠怡輪椅劍擊世盃添金　朱文佳巴林羽賽掃1金2銀 (21:37)

余翠怡在泰國舉行的世盃首天賽事，已奪得A級重劍銅牌，今日轉戰花劍項目，在小組以4勝1負神勇刺進16強。她繼而擊敗隊友林嘉雯，再連挫兩名韓國隊劍手躋身決賽。面對位列頭號種子的匈牙利隊劍手，她以15：12添得金牌。隊友范珮珊則在8強不敵意大利隊劍手，無緣獎牌。港隊同日出戰女子B級花劍組別，鍾婉萍於4強擊敗陳蕊莊打入決賽，惟以3：15不敵東道主劍手，與陳蕊莊各奪銀牌及銅牌。

短肢組港將朱文佳在巴林殘疾人羽毛球國際賽SH6組三線衝金，他先伙拍蔡詠琪在混雙決賽以直落兩局不敵英格蘭隊組合，屈居亞軍。不過，這名殘奧獎牌得主稍作休息，在男單決賽以局數2：0輕取英國隊「一哥」Jack Shephard。不過，他壓軸伙王鎮炎出戰男雙，被追平局數後二人宣布退賽，朱文佳以2金1銀完成復出國際賽首站。

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