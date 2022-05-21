NBA西決｜獨行俠外投突失靈　不敵勇士兩連敗　綠軍史馬特領銜最佳陣容 (19:17)

獨行俠今場甫開賽便火力全開，眾將上半場射入15球三分，一度將領先優勢擴至19分。不過，獨行俠在易邊後外線失靈，第3節的三分球命中率僅15.4%，反觀勇士變陣強攻，盧尼再演奇兵領軍打出一波25：13，佐敦普爾等小將在最後一節乘勢反擊，最終勇士以9分優勢勝出。

獨行俠在上半場憑三分球取得領先，但易邊後集體啞火，加上勇士多次搶籃板反擊，主帥傑特承認太依賴三分球是這場的「死因」，他說：「當你連炒4球，你便有很大壓力，因為你的進攻失靈，防守也未能奏效，這便會令球隊潰敗。」

另外，NBA今日公布年度最佳防守陣容，早前以後衛身分成為最佳防守球員的史馬特，再以198分高票當選。這名波士頓塞爾特人球星與米卡貝捷斯、高拔、安迪度高安普和謝倫積遜，齊齊入選一隊。

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