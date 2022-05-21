英超｜列斯聯般尼為護級出招投訴　愛華頓否認財政違規 (17:22)

愛華頓在主場以3：2反勝水晶宮後，提早一輪成功護級，令般尼與列斯聯只能活一隊。多間英國傳媒報道，兩隊上周已一同去信英超賽會，投訴愛華頓違反英超球會財務守則。兩隊在信中表示，愛華頓過去3年錄得約3.718億鎊（約36億港元）財政虧損，遠超於英超的利潤及可持續性守則中，規定一支球隊在3季只能錄得1.05億鎊虧損的上限，否則將會受到罰款甚至扣分等處分。

拖肥僅以疫情為由解釋為何收入大減，兩隊指出這支對手疫情相關虧損約1.7億鎊，仍比規模類近的其他英超球會多出兩至三倍，要求賽會展開調查，並保留向賽會及愛華頓採取法律行動的權利，尋求賠償以彌補一旦降班面對的財政損失。般尼與列斯聯同得35分，煞科日將分別在主場對紐卡素，以及作客對賓福特。若兩隊最終仍同分，得失球差有20球優勢的般尼將「上岸」。

愛華頓透過發言人回應，稱球會一直跟英超賽會緊密溝通，確保有遵守規例，有信心沒有任何違規，「外部審計公司有清楚告訴我們什麼虧損可申報為與疫情相關，什麼不可以。如果其他球會要採取法律行動，那是他們的決定」。

另外，愛華頓日前護級成功後，有大批球迷衝入葛迪遜公園球場，水晶宮領隊韋拉曾跟一名球迷爭執再動手及腳踢對方，據報當地警方已展開調查。英格蘭足總表示，關注最近多場賽事都有大批球迷闖入球場慶祝，呼籲球會加強執法。

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