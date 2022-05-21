田徑｜吳家鋒隨蘇炳添集訓後返港　10.71秒奪冠「未收貨」　張紹衡破PB膺欄王 (15:09)

吳家鋒在男子100米初段落後石錦程，但他憑後勁力追，最終在逆風（-1.2） 下跑出10.71秒奪冠。他去年9月跑出10.28秒，追平徐志豪在2010年寫下的港績，今年1月北上隨蘇炳添集訓。這名百米飛人久別賽場，今仗以重拾比賽節奏為主，「現在是從冬訓轉至比賽模式，我太久沒比賽，沒聽過槍聲，很擔心偷步」。

吳家鋒稱賽前預計跑出10.5幾秒，提到今場表現，他表示「唔收貨」，「我不能把近半年所學的套用在這場比賽，起跑做得不好，落後太多了，跑得不夠流暢」。他明日出戰200米，盼跑入21.5秒內，並透露正申辦簽證，或於7月隨中國短跑隊到美國尤金參與當地賽事。這名29歲飛人表示，杭州亞運延期對自己沒太大影響，因為突破自己較為重要，「不論有沒有大型比賽都好，只要跑出好成績，我都滿意的」。

陳佩琦跟梁筠宜則於女子100米鬥得激烈，最終前者跑出12.36秒，以0.02秒之差屈居亞軍。她透露自從4月30日復賽，至今已減磅3.2公斤，而且每槍都有「跑得更好」的感覺，希望衝擊香港田徑隊成年培訓標準的12.11秒，盡快成為全職運動員。

男子110米欄方面，張紹衡跑出個人最佳的14秒46，以0.03秒優勢力壓王珞僖封王。連同下周的系列賽三和6月4日展開的大專賽事，一班大專運動員需連續3周作賽，但張紹衡認為是好事，並稱這模式較貼近國外賽程。

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