游泳｜何詩蓓傷足踝棄戰摩納哥賽　歐鎧淳澳洲賽100背全場第4快 (16:17)

何詩蓓早前離港到迪拜訓練，原定今日出戰Mare Nostrum游泳系列賽，惟這名24歲港將今晨在社交平台宣布因腳踝受傷而棄戰，並自嘲「泳手在陸上什麼都做不來」，但她透露傷勢無大礙，「這只是輕微的傷患，我身邊有很出色的團隊，我感到傷勢有好轉，讓我可重投訓練。不過，為長遠著想，我還是決定退賽」。游泳網站Swimswam報道，何詩蓓的教練Tom Rushton透露，這名港將上周六休息時扭傷足踝，翌日仍未能如常走路，但相信會隨時間而逐漸好轉。

Mare Nostrum游泳系列賽共有3站，揭幕戰今日假摩納哥上演，隨後移師西班牙巴塞隆拿，並於法國舉行最後一站。雖然何詩蓓退賽，但她表示仍會到場為其他泳手打氣。。這個系列賽屬長池世界賽熱身賽，已成短池世界冠軍的何詩蓓，屆時將在匈牙利爭奪首個長池世界冠軍頭銜，但料傷勢無礙爭標。

另一港將歐鎧淳則在澳洲出戰測試賽，她於強項100米背泳游出1分01.09秒，總成績名列第4。而男將劉紹宇在50米背泳做出26.41秒，總成績排15名，時間較自己保持的香港紀錄慢0.41秒。

其他報道：捱過英超長途戰 曼城迎最終章 重演上屆紅軍險境 哥迪奧拿善用優勢化險為夷

其他報道：卡塔爾世盃創先河 女球證首列執法名單