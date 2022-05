現時擔任球評的連尼加今在Twitter發文,稱聽說熱刺隊內爆發食物中毒,更表明「我不是在開玩笑」。惟有熱刺隨隊記者指連尼加的說法非完全正確,只稱該隊射手哈利卡尼因身體不適,取消與傳媒的會面。

熱刺在2005/06年球季煞科日亦曾爆發食物中毒,巧合的是,他們當時同樣正與阿仙奴爭奪第4位。熱刺當時在10名球員受食物中毒影響下,以1:2不敵韋斯咸,遭同日贏波的兵工廠反壓,無緣翌季歐聯。

Hearing there’s a food poisoning outbreak at @SpursOfficial. No, i am not joking.— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) May 20, 2022