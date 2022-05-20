NBA｜史馬特準三雙助綠軍撲「火」扳平場數　艾頓傳欲離太陽　費城議會向安必特頒另類MVP (18:19)

史馬特及荷霍特在東決首戰分別因腳傷及染疫避戰，二人今早同樣趕及次戰，前者更貢獻24分、9個籃板及12次助攻的「準三雙」，加上全隊6人得分上雙，助球隊作客早早拉開比數，終以127：102大勝熱火，追平場數1：1。至於熱火是役則有防守專家PJ德加於第3節初段因傷退下火線，傷勢未明。

另外，早前於西岸次圈出局的太陽，據報陣中主力迪安祖艾頓因遲遲未獲會方開出頂薪續約而萌生去意，明夏約滿的他，料今夏將選擇以受限自由身尋求離隊，意味其他球隊可開出最多4年1.279億美元（約10億港元）合約斟人，但太陽有優先匹配權之餘，亦可以5年1.726億美元（約13.5億港元）頂薪留人。

至於費城76人球星安必特在失落本年度NBA最有價值球員（MVP）後，費城市議會昨通過特別法案，為他頒發一張簡稱同為「MVP」的年度最佳費城人獎（Most Valuable Philadelphian）。

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