英超｜愛華頓反勝水晶宮「上岸」　韋拉踢球迷恐遭秋後算帳　般尼列斯煞科定生死 (17:06)

水晶宮前鋒桑馬迪達及佐敦阿休，分別於21和36分鐘頭頂腳踢得手，林柏特下半場調入中場迪利阿里加強攻力，結果中堅米克堅尼、鋒將李察利臣及卡維特利雲，分別在54、75和85分鐘破門，令愛華頓反勝3：2，賽後37戰得39分，領前尾三列斯聯4分，宣布護級成功，並將連續69年在英頂級聯賽角逐，僅次於97年的阿仙奴。愛華頓將在下周日煞科戰作客「兵工廠」。

「林伯」說：「這是我的職業足球生涯其中一次棒極的時光。我有幸曾在球員時代擁有一些精彩時刻，但這次勝出護級戰的感覺是絕對不同的。我為今晚是愛華頓領隊而感到自豪。我想我會哭了出來。球迷力量超過了球隊的第12人。」值得一提的是，完場後大批「拖肥」球迷衝入球場，其間水晶宮主帥韋拉被拍攝到疑踢球迷，可能被秋後算帳。英球壇近期不時發生球迷衝落球場事件，其中英冠的諾定咸森林日前在升班附加賽淘汰客軍錫菲聯後，主隊球迷衝入球場，其中一人更頭撞錫菲聯前鋒比利沙普，行兇者其後被捕，昨已被判入獄。

般尼作客阿士東維拉一役憑艾殊利班尼斯完半場前操刀12碼打開紀錄，但被維拉中場貝安迪亞在48分鐘追和。般尼其後被狂攻，卻藉門將尼克普比全場八度力挽狂瀾下，搶得寶貴1分，賽後列斯聯同得35分，但以20個得失球差的優勢升上尾四。維拉領隊謝拉特賽後向尼克普比致敬，坦言對方是般尼成功搶分的功臣，但亦認為麾下埋門一腳可以做得好些。

其他報道：世界盃｜女球證首列入世盃執法名單 哥連拿：選人看水平非性別

其他報道：殘疾人羽毛球｜陳浩源巴林賽大勝闖4強 與東京殘奧冠軍梶原大暉狹路相逢

其他報道：英超｜坦夏格提早抵倫敦籌備接手 曼聯求購法蘭基迪莊出價難高於6.8億