英超｜坦夏格提早抵倫敦籌備接手　曼聯求購法蘭基迪莊出價難高於6.8億 (20:01)

英媒稱，坦夏格聯同盛傳將任曼聯助教的阿積士副手雲達加特，近日一同乘曼聯的私人飛機抵達倫敦，計劃下周日入場觀戰曼聯作客水晶宮。據報坦夏格已放棄在阿積士的假期，立即展開在新東家的工作，包括上周已跟曼聯高層網上會議，紅魔前助教麥卡倫亦有參與，意味這名61歲英格蘭隊前帥有望回巢再任助教。

報道又稱，坦夏格抵達曼聯在倫敦的辦公室後，將先討論今夏增兵事宜，預算約逾1.4億歐元（約13.6億港元），頭號目標是曾在阿積士合作無間的巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，報道稱坦夏格甚至每天致電游說這名25歲荷蘭國腳故劍重逢。《每日郵報》稱，由於曼聯下季無緣歐聯，轉會開支預算有限，不會開出逾7000萬鎊轉會費求購法蘭基迪莊。巴塞於2019年1月以7500萬歐元（約6.2億港元）從阿積士羅致迪莊，由於這支西甲亞軍今夏欲簽入羅拔利雲度夫斯基等球星，會長拿樸達承認球會財務問題未解決，只能出售一些球星套現。

至於曼城及阿仙奴今日均公布下季主場球衣，「藍月」的球衣圓領及袖口加上球會於1960年代常用的紅白間，據報設計靈感為向曼城已故名宿哥連比爾致敬。這名英軍名宿於1966年起效力藍月長達13年，贏過英格蘭頂級聯賽冠軍及歐洲盃賽冠軍盃等錦標，是當年曼城旗幟人物，他去年1月因病離世，享年74歲。另邊廂，曼城中場根度簡日前於羅馬與意大利名模女友結婚，為球隊煞科主場對阿士東維拉的爭標戰前冲喜。

阿仙奴的新球衣亦加入復古元素，仿照1990年代的色調及方領款式，同時在領口加入閃電圖案，「兵工廠」於煞科日主場對愛華頓時提早穿上這款新球衣亮相。阿仙奴稱即日起至8月5日於官網購買新球衣，每件收益中有5鎊會捐予阿仙奴基金會，以改善北倫敦社區服務。

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