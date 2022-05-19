俄烏局勢｜舒夫真高返基輔　獲澤連斯基委任大使助籌款重建　 (16:53)

其他報道：意甲｜舒夫真高睹家鄉慘况落淚 籲意伸援手助烏克蘭同胞

澤連斯基為重建烏克蘭，成立名為UNITED 24的籌款平台，委任舒夫真高為慈善大使負責籌款。45歲的舒夫真高說：「我從倫敦來到基輔與澤連斯基會面。多年來，我一直代表烏克蘭參加國際賽。今天，當我的國家被戰爭蹂躪時，我的首要任務是幫助烏克蘭，而不是足球。我呼籲大家捐款。」

他續稱，捐款會直接進入烏克蘭國家銀行，然後分配給戰爭援助工作，主要是掃雷、醫療和基礎建設等。他說：「每一份捐款都是無價的。俄羅斯已摧毀烏克蘭7000多座建築物，數千公里的道路，繼續每天殺死烏克蘭人。我感謝烏克蘭總統的信任，以及給予我這份崇高的榮譽。」

他最後稱讚澤連斯基在抵抗俄羅斯侵略中扮演「非常重要」的角色。舒夫真高說：「他本可離國，但明確說會留下來保衛國家。這令烏克蘭人民團結起來，不會放棄。」舒夫真高曾代表烏克蘭隊上陣111入48球，乃國家隊歷來最佳射手，曾執教國家隊5年，去夏率領球隊晉身歐洲國家盃8強。

其他報道：歐霸決賽｜艾朗藍斯入替宴客 雲邦賀斯促振作迎蘇盃 賽前球迷衝突5人被捕

其他報道：歐霸決賽｜法蘭克福挫格流42年來首冠 門神奇雲查普嘆終獲上天眷顧