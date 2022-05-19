歐霸決賽｜艾朗藍斯入替宴客　雲邦賀斯促振作迎蘇盃　賽前球迷衝突5人被捕 (14:55)

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格拉斯哥流浪今仗於加時117分鐘，分別換入基馬胡菲及艾朗藍斯，兩人其後均負責主射12碼，艾朗藍斯在第4輪宴客，成為輸波罪人。雲邦賀斯表示，兩個調動特意為互射12碼準備，並透露藍斯賽後一臉沮喪，「輸波從不好受，更衣室內的每人都悲痛欲絕。艾朗（藍斯）也很失望，但球員願意鼓起勇氣擔任劊子手，這是每隊都希望見到的，他只是不幸射失而已」。

雲邦賀斯又說與冠軍擦身而過，未免感到失望，但認為麾下在不被看好下仍能奮戰最後，表現已無可挑剔，「我們很接近贏得獎盃，但足球就是這樣。當你出戰過無數大賽，這些記憶會伴隨着你，我也曾在世界盃決賽落敗。就讓失望停留在今晚，來季我們必須捲土重來」。格流周六晚（21日）轉戰蘇格蘭足總盃決賽，將與赫斯爭冠。

此外，決賽地點西班牙塞維利亞市街頭賽前有球迷爆發騷亂。英國傳媒指，兩軍支持者開賽前兩小時，在市中心爆發肢體衝突，有格流球迷向法蘭克福球迷投擲椅子，惹來對方還擊。當地賽前一晚已發生法蘭克福球迷襲擊格流球迷事件，西班牙警方稱至今共5名德國人被捕。

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