歐霸決賽｜法蘭克福挫格流42年來首冠　門神奇雲查普嘆終獲上天眷顧 (12:40)

格拉斯哥流浪晉級過程先後淘汰多蒙特及RB萊比錫，今仗再面對德甲球隊，憑阿里布把握敵軍後防失誤，於57分鐘破門領先。惟法蘭克福僅落後12分鐘，便由山度士波里接應傳中近門撞射扳平，雙方法定時間以1：1平手。

兩軍加時無增添進帳，令歐霸連續兩屆決賽需以極刑決出冠軍。「格流」第4輪由加時尾段入替的艾朗藍斯操刀，被奇雲查普用腳擋出；法蘭克福則由山度士波里第5輪射入奠勝球，繼1979/80球季的歐協盃（歐霸前身）後再問鼎歐洲賽冠軍。

法蘭克福今季歐霸征戰13場未嘗一敗，是此賽事歷來第3隊以不敗戰績捧盃。教練加斯拿賽後說道：「我們一步步的邁進，如今終獲得回報。球員們各司其職，在炎熱天氣下拼盡所有，才有今日的結果」。他又稱未來數月充滿變數，因此避談來季轉戰歐聯，冀與麾下專注享受奪冠喜悅。

法蘭克福隊長施巴斯坦路迪開賽5分鐘，在爭球時遭對手的隆特史譚鞋底踩中頭破血流，經包紮後力戰90分鐘才被換出。他認為球隊經歷今季連場苦戰，值得以冠軍加冕。在加時尾段屢救險球的奇雲查普，則重提2018/19球季在歐霸4強互射12碼遭車路士淘汰，笑稱是「風水輪流轉」，上天這次終眷顧球隊。

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