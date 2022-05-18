歐霸決賽｜法蘭克福主帥打心理戰　讚雲邦賀斯領軍格流成英荷混合體 (22:45)

法蘭克福vs.格拉斯哥流浪 now634台 香港時間周四凌晨03：00直播

加士拿說：「我看得出格拉斯哥流浪具備巴塞隆拿和韋斯咸的比賽特質，因為荷蘭足球對雲邦賀斯影響深遠，還增添了英式足球的心態和戰意。法蘭克福必須有頂級的表現才可爭勝。」惟這名47歲的奧地利籍主帥亦提到，法福先後在8強和4強賽先後淘汰巴塞及韋斯咸，又曾在16強比賽，在舉行這次決賽的西班牙城市塞維利亞作客挫敗貝迪斯，暗示此處為福地。

效力法蘭克福的丹麥隊前鋒連特史唐，因腿筋受傷而避戰兩場德甲，但現已傷癒，有望後備復出，但格流也有早前觸傷大腿的鋒將基馬胡菲及時復出。47歲的雲邦賀斯說：「我球員時代於1998至2001年效力格流，今次為帶領這班球員躋身決賽而自豪。這是隊史第2次在歐戰封王的好機會，我認為贏得冠軍才是一場美好的決賽。」格流晉級過程中曾淘汰多蒙特和RB萊比錫，這兩支球隊的今季德甲排名都比法蘭克福為高。

令雲邦賀斯憂心的是，他恐怕格流球迷會在塞市搞事，但當地警方稱，約200名法蘭克福球迷在市內向格流支持者和警察施襲，有5人被捕。據報兩軍合共有15萬名球迷湧到塞市，西班牙傳媒《ABC 塞維利亞》 賽前已提到，若在市內的El Salvador大教堂旁邊放置流動廁所，擔心會因球迷衛生問題，破壞西班牙的歷史遺產，而《塞維利亞日報》以標題「有爭議的小便池」來形容上述安排。

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