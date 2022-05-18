NBA｜疑與兒子打機受阻　朗度拔槍指嚇前女友 (19:04)

據美國《TMZ》爆料，朗度上周三（11日）在客廳與兒子一起打機，但孩子生母艾殊莉要兒子去整理洗好的衣服，朗度突然情緒失控，先把遊戲機遙控手掣扔向牆，再打爛客廳物件。

艾殊莉稱朗度出言恐嚇「你死定了」後離家，15分鐘後再持槍回來，他先用槍械敲打窗戶，接著又把兒女拉出家門，質問兩人「為什麼如此怕我？」艾殊莉上周五向法庭申請保護令，認為朗度對她及兒女構成生命威脅，又稱朗度一直以來情緒都反覆無常，暴力及失控行為有前科，會用極難聽的字眼辱罵親生骨肉，也常出言恐嚇自己。

艾殊莉申請的緊急保護令已經獲批，朗度必須與她及一雙兒女保持至少500呎距離，並需要將槍械交予當地警方保管。NBA發言人表示，聯盟已經留意到有關指控，並表示會收集更多的資料。

NBA球員持槍惹禍不時發生，最經典為「零號特工」艾利拿斯在2009年平安夜，將4把未上膛的手槍帶入更衣室指嚇華盛頓巫師隊友基坦頓。此事轟動全美，當時阿連拿斯更因觸犯華盛頓特區的非法持槍罪，被判30天過渡教育及緩刑兩年。

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