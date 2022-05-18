中超｜山東開咧爭衛冕前鬧風波　主帥與董事長被指花天酒地及私吞獎金　高層否認 (20:32)

山東泰山去年取得自2010年後首個中超冠軍，今季本摩拳擦掌爭取衛冕，卻在中超擬於6月3日開鑼前爆出醜聞。內地傳媒報道，舒暢在微信群組猛烈抨擊郝偉「在球隊內部吃拿卡要」、「找女人」及「只知道撈錢，如何花天酒地去享樂」，又於聊天記錄中斥吳志東「搞小團伙」、「以權謀私、私吞獎金」和「與郝偉沆瀣一氣」等。一名山東泰山高層接受內地傳媒《紅星新聞》訪問時稱，舒暢所說的內容不屬實，其後他被追問會否報警處理，只稱「目前俱樂部還在研究中」。

另外，今季續有曼聯舊將中場費蘭尼坐鎮的山東泰山，據報已開始研究首階段對手實力，初步計劃在下周一前後到海口賽區。他們的同區對手是長春亞泰、廣州城、河南嵩山龍門、浙江隊和重慶兩江競技，而山東泰山的開咧戰對手料會是重慶兩江競技。至於被視為奪標熱門之一的北京國安，已提前抵達梅州賽區隔離，對手是深圳隊、滄州雄獅、天津津門虎、梅州客家及成都蓉城。最後一個賽區是大連賽區，球隊分別是上海海港、廣州隊、河北隊、上海申花、武漢長江和武漢三鎮。

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