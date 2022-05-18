單車｜非裔黑人車手贏環意第10站寫歷史　慶祝開香檳彈中左眼因傷退賽 (18:01)

基美在第10站踩過平坦路段後，與馬菲奧雲達普等星將克服崎嶇的後半段坡路，終在衝線時力壓對方贏得第10站冠軍。他為非裔黑人寫下分站奪冠歷史，卻在頒獎台慘遇厄運。正當他興奮地開香檳時，酒塞彈中他的左眼，令他痛得即時掩着痛處，初步檢查未幾送院。

他其後回到Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux車隊，與隊友繼續慶祝，但今早（18日）宣布因眼部不適而退賽。他表示傷勢沒大礙，只是希望讓眼睛多休息，為安全起見才決定退賽，又感激支持者為他打氣。

基美戰畢第10站後，總成績由115位升至106位。卓克車隊的柏度盧比斯暫於總成績居首，較次席的祖奧艾美達落後12秒。

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