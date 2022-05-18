NBA｜畢拿東決首擊大爆發　領熱火反勝塞爾特人　柏堅斯讚當今五強球星 (16:59)

兩隊今仗陣容不算完整，熱火控衛盧利因傷倦勤，綠軍有史馬特及荷霍特各因腳傷及染疫而高掛免戰牌。不過，塞爾特人在塔圖領軍下，一度憑59%的命中率將領先優勢擴至13分，完半場領先62：54。

易邊後，熱火加強防守，令綠軍單節起手15次僅入2球，命中率只得13.3%，畢拿同時挺身而出在第3節獨得17分，領軍打出一波39：14的攻勢，一舉反超並以118：107勝出，總場數領先1：0。

畢拿在關鍵時刻打出身價，今仗除了交出19射12中、罰球18射17中的亮麗數據，合共取得41分，更貢獻9個籃板、5次助攻、4次偷波和3次封阻，成為史上首名在季後賽得到這些數據的球員。縱使熱火半場陷入劣勢，但主帥史普斯查表示在休息時間也不必多言，「聯盟有些人只是在打球，但畢拿是來贏球的，我不用多講」。

熱火名宿韋迪和球評柏堅斯也對畢拿讚不絕口，後者更表示：「畢拿是季後賽球星，即使他在常規賽表現平平，但一到季後賽便會成為NBA頭五最強之人」。

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