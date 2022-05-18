英超｜高普讚利物浦副選發揮如跑車　勉煞科反超曼城非不可能 (12:26)

「紅軍」今仗有攻守主力穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克因傷缺陣，前鋒沙迪奧文尼亦未列大軍名單。主隊在13分鐘，由翼鋒列特文左路起腳先開紀錄。利物浦隨即傾力反撲，並在27分鐘憑今季聯賽首次獲正選的南野拓實，在禁區內接應迪亞高祖達二傳後勁射破網扳平。67分鐘，祖爾麥迪比趁對手角球解圍不遠頂入，助球隊完成逆轉。

利物浦今仗對比3日前的足總盃決賽，正選陣容輪換多達9人，中場更同時派出居迪斯鍾斯及哈維艾利諾兩名小將。儘管贏得驚險，高普仍大讚麾下表現，「這些孩子的表現讓人感動，像車庫擁有法拉利跑車。你給予他們出場機會，他們自然有所發揮。若此戰失分，這是我的責任；但如今獲勝，這1000%歸功於球員」。

紅軍目前37戰得89分，得失球差落後曼城6球，下周日（22日）煞科戰對狼隊非勝不可之餘，更要寄望「藍月」對阿士東維拉失分才有望後上奪冠。高普賽後再談爭標形勢，認為機會縱使渺茫，但並非不可能，「我們不會放棄，將放手一搏。我們下仗主場出擊，定會利用優勢做好本分。在我的角度來看，必定認為曼城煞科戰會贏波。然而足球很奇妙，我們可等着看，但首先要專注自身」。

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