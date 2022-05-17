意甲｜戴巴拿偕基亞連尼告別祖雲主場　管理層疑親疏有別遭球迷柴台（附精華） (18:16)

面對有主帥沙利倒戈的拉素，祖雲達斯今仗有基亞連尼及戴巴拿雙雙出任正選，開賽10分鐘憑杜辛華荷域建功打破僵局，這名塞爾維亞國腳更模仿戴巴拿掩面慶祝。第560次為球隊上陣的基亞連尼，在上半場17分鐘被換出，球迷隨即向這名已效力17年的37歲老將致敬。祖雲其後再有艾華路莫拉達破網領先2：0，卻在換邊後先有後衛阿歷士辛度「擺烏龍」，加上拉素中場米連高域沙域補時階段扳平，兩軍最終以2：2握手言和，亦令拉素鎖定來季歐霸分組賽席位。

祖雲達斯賽後在球場熒幕播放基亞連尼的比賽片段，早前奪得聯賽冠軍的祖雲達斯女隊，在頒獎禮後亦向這名功勳老將致敬。不過，同樣在季後離隊的戴巴拿卻受到球會冷待，即使賽後獲隊友擁抱及拋向半空送別，但現場未有儀式感謝這名阿根廷國腳，引發部分球迷不滿，並向艾里尼及尼維特等高層報以噓聲。一度因感觸而哭成淚人的戴巴拿，返回更衣室後再逐一擁抱各隊友，並在社交網感謝迪比亞路、保方、基迪拉及馬菲斯迪歷特等一眾祖雲新舊戰將。

祖雲主帥艾歷尼賽後稱，自接掌祖雲後一直見證戴巴拿的成長，對雙方未能繼續合作感遺憾。被問及戴巴拿是否因不願離隊而激動落淚時，艾歷尼說：「或許基亞連尼回家也會哭，與是否準備好離隊無關，只是情感上的表達方式。」

另外，已提前護級成功的森多利亞，同日在主場以4：1大勝費倫天拿。「紫百合」暫列第7，最後一輪主場迎戰祖雲達斯，倘全取3分仍可進軍來季歐洲協會聯賽分組賽。

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