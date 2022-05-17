英冠｜17歲黑池前鋒出櫃成英球員現役首人　盼當同路人榜樣　首相約翰遜致敬 (17:02)

積克丹尼斯今日接受天空體育訪問，先是透露兒時經歷。他表示早在5、6歲，已發覺性取向與別人不同，原以為這會隨年齡而改變。他為免受歧視而隱瞞，甚至為此與女生交往，以證明自己並非同性戀，形容過去10年活在謊言世界苦不堪言。他又表示，曾因是否向親友坦白而糾結，甚至感到精神健康受影響，終決定在一場U18聯賽後向家人出櫃。他說：「那場賽事我攻入4球，第二天我決定向母親說明性取向，之後膊頭像卸下千斤擔。」

積克丹尼斯今季與黑池簽下職業合約，是他決定向公眾出櫃的原因，「我不會阻止外界談論此事，但會學習不受他們影響。我希望出櫃的決定，可以成為榜樣，令想出櫃的同路人勇敢一點，當然我也希望有英超球員出櫃，這樣能感染更多人」。

這名黑池前鋒成為英國現役首名出櫃球員，亦是自1990年的法辛奴後首名英籍球員。他獲英國首相約翰遜在社交網讚揚勇敢，感激他為希望出櫃的人帶來勇氣。英格蘭隊隊長哈利卡尼、名宿里奧費迪南、加利尼維利等亦予以讚賞，其中「加利佬」形容是足球壇重大時刻，為這名球員感到自豪。

效力澳職球隊阿德萊德聯的中場約舒亞卡華路，去年10月亦拍片公開出櫃，是全球頂級聯賽首名出櫃的現役球員。積克丹尼斯在訪問中表示，亦曾受卡華路及跳水星將戴利啟發，卡華路得知消息後亦在社交網表示支持。

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