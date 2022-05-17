亞洲盃︱簡嘉亨成首名巴裔大港腳　赴泰集訓爭表現　安達臣難理解有球員拒徵召 (14:15)

港足本月在港集訓兩周後，大軍今午出發到曼谷，即日轉赴春武里集訓至本月29日。25人名單有6人首入決選，包括費蘭度、余在言、簡嘉亨、謝家強、杜馬思及保羅。4名傑志港將謝家強、保羅、杜馬思及安永佳，會在海外直接到泰國跟港隊會合。港足將在泰國踢3場友賽，除了對泰甲球隊春武里及泰國U23，安達臣透露會約戰緬甸隊，之後前往馬來西亞吉隆坡，下月1日友賽馬來西亞隊。港足在亞盃外D組將於下月8至14日在印度舉行，3仗對手為印度隊、阿富汗隊及柬埔寨隊。8名東方龍獅及4名理文球員完成亞盃外後，緊接再到泰國出戰亞協盃J組。

港足主帥安達臣表示，簡嘉亨及余在言首入決選，是因為他們在集訓表現出色，年輕有天分，亦有速度適合其球隊踢法。對於最終未能徵召6名在中國聯賽落班的港將，安達臣承認非常失望，認為即使球員往返內地要長時間隔離期，也不能構成藉口，亦再次對球員不想代表香港感難以理解，「我做球員時，經常為代表挪威國家隊感到自豪。若球員希望代表港隊但被球會阻止，我不能理解這些情况」。而26歲中場陳俊樂昨落實與中超球隊廣州城續約。

效力冠忠南區的簡嘉亨（Khan）成為首名入選的巴基斯坦裔港腳，他自小移居香港，2020年9月取得特區護照，這名21歲翼鋒以廣東話說首次入選感受，「除咗自己好開心，父母雖唔太熟悉足球，但他們都好高興。如果之後有機會落場，會盡力表現幫港隊。始終港隊集訓較短時間，所以要把握機會表現自己」。早前港足出戰多場友賽，他透露取得一個入球及兩次助攻，笑言自己踢法符合主帥要求，「他鍾意一些速度快的進攻球員」。

20歲的余在言（Jesse）去年底代表港足U23參加亞洲盃外圍賽，如今首獲大港腳徵召，他稱很高興獲教練信任，「會盡努力做到最好、珍惜今次經驗，始終這些機會不是常有」。他笑言跟陣中一眾「大哥」同場訓練，會感緊張，「踢大港腳是我自小其中一個目標，我會用表現證明給教練和前輩，我值得入港隊」。Jesse可司職正中場及翼鋒，他認同及期待安達臣更進取的踢法，透露在港足或較大機會再任翼鋒等更進攻位置。

東方龍獅的入籍翼鋒費蘭度去年因傷未能為港足上陣，相隔一年再次入選，他稱穿上港隊球衣既是夢想又是挑戰。上季因傷上陣不多，這名35歲翼鋒承認目前未達最佳狀態，但稱經過港隊訓練狀態漸提升，期望可作貢獻。他稱緊接會再為東方踢亞協盃分組賽，又透露跟球會6月完季後約滿，暫未有新約。

對於8名落選球員，安達臣解釋夏志明及蘇沙有傷在身，鄭展龍則因同位置有兩名球員狀態較佳。他補充亦有聯絡未列初選、在亞冠盃有好表現的艾力士，但最終還是徵召有參與集訓，以及可跑動，能更配合踢法的球員。

另外，日本承辦東亞盃決賽周後今落實賽程，賽事將於7月19至27日在兩個城市舉行，分別為茨城縣鹿嶋市及愛知縣豐田市。港足於19、24及27日分別面對東道主日本隊、韓國隊及中國隊。日本及中國早前表明將派U21及U23梯隊出賽。

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