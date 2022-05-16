意甲︱AC米蘭贏波續領前國米兩分　伊巴謙獲球迷打氣　激動打破隊巴玻璃 (20:05)

AC米蘭在本季主場謝幕戰迎戰阿特蘭大，半場與對手互交白卷；換邊後靠拉菲爾利亞奧在56分鐘打破僵局。迪奧靴南迪斯75分鐘從後場推進，單人匹馬帶到禁區內起腳破網，鎖定2：0勝局。

AC米蘭上一次奪得意甲冠軍為2010/11球季，當年奪冠班底只剩40歲老將伊巴謙莫域仍在陣中。「紅黑軍團」賽前被球迷包圍隊巴打氣，在車上的伊巴謙激動得衝至車廂前方，拍打車頭玻璃致破裂。

國米則作客憑拿達路馬天尼斯梅開二度，作客3：1輕取卡利亞里。第19位的熱拿亞在卡利亞里輸波後，因對賽成績提早宣告降班。

此外，今夏約滿祖雲達斯的保羅戴巴拿，昨（15日）在社交網發文道別。29歲的他早前盛傳將以自由身轉投國米，近日亦據報獲多間英超球會青睞，包括曼聯、阿仙奴、熱刺及車路士。

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