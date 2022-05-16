轉會｜蘇亞雷斯主場告別馬體會落淚　麥巴比母不滿誤傳兒子留PSG (18:48)

馬德里體育會球迷此役賽前，在看台上展示寫上「多謝為我們帶來（西甲）冠軍」的大型橫額，以示支持蘇亞雷斯及同樣將會離隊的中場赫達靴里拉。此役掛帥的阿蘇並無入球，於65分鐘被換出時獲球迷起立拍掌支持。西維爾最終逼和對手1：1，篤定可出席下季歐聯。阿蘇與3名兒女繞場一周接受球迷送別，其間流下男兒淚。他說：「我為球隊獻出200%努力，永遠不會忘記球迷對我的愛。無論身在那裏，我定會是馬德里體育球迷。這球會常在我心間。」

馬體會教練施蒙尼也稱讚阿蘇道：「我對他很感恩，祝福他。他來到這裏證明自己仍可在立足於高水平賽事，協助球隊贏得去季西甲冠軍，而且暫時仍是今季球隊的最佳射手。」阿蘇兩年前被效力6年的巴塞隆拿放棄，令人意外地與馬體會簽約兩年，近兩季各項賽事上陣81次入34球。據報他有望以自由身投阿士東維拉，與該隊主帥謝拉特再度合作。維拉上周已買斷巴塞的前利物浦翼鋒菲臘比古天奴，另一前「紅軍」鋒將丹尼艾格斯亦已在去年來投。

另外，法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）早前據報基利安麥巴比勢將續約兩年，惟該名法國國腳的母親斥報道「完全錯誤」，而盛傳轉會皇家馬德里的麥巴比以「尊重各方」為由，暫不會公布自己的決定。另外，皇馬今晨西甲作客與卡迪斯打和1：1中，翼鋒夏薩特於65分鐘復出，亦是他養傷3個月後首場比賽。他於2019年夏天由車路士加盟皇馬後傷患不斷，至今只上陣66次入6球。

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