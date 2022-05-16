NBA︱當錫半場得分等同太陽全隊　獨行俠11年來首返西決　塞爾特人淘汰公鹿 (17:46)

常規賽「一哥」太陽今仗投籃命中率僅37.9%，第2節僅攻入10分，半場全隊得分與敵軍的當錫相同，並以27：57遙遙落後。當錫及甸韋迪分別獨取35分及30分，助獨行俠在第3節一度拉開最多46分，當錫尾節被換出休息，無礙球隊以33分擊敗太陽，下一圈將惡鬥由「浪花兄弟」史堤芬居里及基利湯臣領銜的金州勇士。

當錫在2018年在NBA選秀以探花姿態加入獨行俠，效力4季終帶領球隊自2010/11球季首奪總冠軍後，首次殺入分岸決賽。有美國籃球記者重提該年手握狀元籤的太陽前帥哥高斯哥夫，當時捨棄當錫，選擇了中鋒迪安祖艾頓，如今以助教身分與這名斯洛文尼亞隊後衛擊敗前東家。當錫賽後表示難掩贏波喜悅，認為球隊雖在系列賽不被看好，但此戰表現證明值得晉級。

太陽雙星基斯保羅（CP3）及戴雲布克卡今仗分別只得10分及11分，CP3歷來第5次於季後賽領先兩場下遭逆轉，屬NBA球員第一次。37歲的「CP3」已表明來季繼續征戰，粉碎退役傳聞，「每一次落敗後，人們都說已錯失奪冠的最佳機會；但我們明年會證明這說法是錯的，因此我不會退役」。

此外，公鹿星將安迪度高安普雖連續4場締造「雙雙」數據，但今仗只取得近6仗最低的25分。塞爾特人則有前鋒格蘭威廉斯攻入7記三分球，錄得NBA生涯新高的27分，協助塞軍擊敗對手，東岸決賽面對邁阿密熱火。

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