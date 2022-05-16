劍擊｜蔡俊彥大獎賽摘銀走出低谷　賽後剖白「日子愈難，成果愈甜」 (16:34)

自去年的東京奧運之後，蔡俊彥的劍擊路不算順遂，他在今年1月的世界盃巴黎站闖8強，隨後於早前開羅及貝爾格萊德連續兩站慘歷「一輪遊」，上月底普羅夫迪夫站亦32強止步。這名24歲港將今日在IG剖白近半年的掙扎，「一切的痛苦、掙扎、質疑，令我難受、感到撕心裂肺。我輸了、我要輸了、我將會輸。我一直輸，直至有一刻，我已輸無可輸，所以我只需瘋狂地打，成為劍道上最瘋的人」。

直至昨日，蔡俊彥在大獎賽仁川站走出低潮，首闖國際賽決賽並贏得銀牌，他表示：「一切艱苦的日子，使這美好的時刻加倍甜蜜。感謝神的眷顧，謝謝在低潮時仍支持我的人」。他續稱，對昨日獲獎仍感到不真實，不過能以這種方式結束這漫長的集訓之旅實在太好。蔡俊彥的大學室友呂爵安（Edan）留言「為你驕傲」，不少港將亦有留言為他打氣。

至於昨日在首圈因傷退賽的張小倫，於IG上載左腳打石膏及坐輪椅的照片，並稱要待回港詳細檢查才可確定傷勢。花劍隊將結束長達近半年的集訓，除了「一哥」張家朗續留韓國，其餘劍手將於明晚返港，6月再赴韓國出戰亞洲賽。

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