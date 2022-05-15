英超︱馬列斯完場前「宴客」　曼城僅和韋斯咸多利物浦4分　盧保主場告別戰灑淚 (23:40)

曼城此役續以費蘭甸奴及拿樸迪握守中路。16分鐘，韋斯咸球迷起立為任後備的穿16號球衣的35歲中場麥克盧保鼓掌，他是球會青訓產品，早前宣布季後掛靴，結束在「鎚仔幫」達18年的職業賽生涯。韋斯咸攻擊手查洛保雲先在24分鐘，接應中場柏保路科奴斯傳送射入先拔頭籌，後於完半場前獲鋒將米查利安東尼奧助攻，再次突破越位特射成2：0。

49分鐘，曼城翼鋒基亞利殊射入「窩利」拉近紀錄。69分鐘，韋斯咸後衛華迪美高法爾頭槌擺烏龍，令「藍月」追成2：2。77分鐘，麥克盧保後備上陣踢在主場最後一役，而上陣前的他被拍攝到流下男兒淚。87分鐘，曼城翼鋒馬列斯主射12碼被敵軍門將法比安斯基撲出，雙方終和局收場。

另外，尾三的列斯聯主場以1：1逼和白禮頓，賽後以1分反壓同日0：1負熱刺、少踢一場的般尼升上尾四。李斯特城藉占美華迪和哈維班尼斯各梅開二度，助球作客以5：1反勝篤定降班的屈福特。包尾的諾域治作客以 1：1打和狼隊，阿士東維拉也以同一比數打和水晶宮。

其他報道：田徑｜俞雅欣葡萄牙站跳遠刷新PB封后 高澔塱男子跳遠摘季

其他報道：劍擊｜蔡俊彥決一劍飲恨 屈居亞軍締個人最佳

其他報道：英足盃決賽︱利物浦挫車路士 隊史67冠英格蘭球會最多 沙拿雲迪積克無大礙