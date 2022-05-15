亞洲盃︱港足公布決選25人集訓　傑志東方各佔8人　夏志明鄭展龍落選 (20:22)

港足本月初起於將軍澳足球訓練中心集訓兩周，初選33人名單中有29人先後出席，其餘4名傑志港將在戰畢亞冠盃分組賽後，獲准直接到泰國歸隊，分別為安永佳、3名入籍兵謝家強、保羅及杜馬思。

主帥安達臣公布任內首份決選集訓名單，25人中傑志及東方各佔8人，包括首入決選的4名入籍兵費蘭度、謝家強、杜馬思及門將保羅。落選8人分別為傑志的蘇沙、鄭展龍及趙聡悟、南區的夏志明、香港U23的黃浩然及吳文希，以及兩名門將袁皓俊和伍瑋謙。最終未能徵召在中國聯賽落班的港將，安達臣稱只能嘗試在本地選擇最佳狀態和最能理解戰術的球員，「我的決定是基於球員能否踢出節奏明快的足球，以及到目前為止有否讓人留下深刻印象。經過兩周在港集訓，我們希望在泰國更進一步，戰術訓練會有緊密組織、高位和良好防守，包括高壓迫搶和反迫搶，以及快速射門」。

港足將於周二中午離港到泰國曼谷，即日再抵春武里集訓約兩周，至本月29日，之後前往馬來西亞吉隆坡，在6月1日友賽由港足前帥金判坤帶領的馬來西亞隊。6月8至14日於印度加爾各答出戰亞盃外D組，3支對手為印度隊、阿富汗隊及柬埔寨隊。

港足亞洲盃外圍賽25人決選集訓名單

門將：葉鴻輝 (東方龍獅)、保羅、王振鵬 (傑志)

後衛：劉學銘 (標準流浪)、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、茹子楠 (東方龍獅)、羅梓駿、杜馬思(傑志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)

中場：胡晉銘 (東方龍獅)、黃威 (香港U23)、陳肇鈞、黃洋、謝家強 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、迪高、顏樂楓 (理文)

前鋒：余在言 (標準流浪)、費蘭度、孫銘謙 (東方龍獅)、安永佳(傑志)、簡嘉亨 (冠忠南區)

其他報道：新冠疫情｜中國棄辦決賽周 兩球場原已竣工 內媒稱卡塔爾或接手

其他報道：劍擊｜蔡俊彥決一劍飲恨 屈居亞軍締個人最佳