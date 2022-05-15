英足盃決賽︱利物浦挫車路士　隊史67冠英格蘭球會最多　沙拿雲迪積克無大礙 (19:01)

「紅軍」在法定時間內，有路爾斯戴亞斯及安德魯羅拔臣1分鐘內先後埋門中柱彈出，與「藍戰士」互交白卷；加時雙方亦未添紀錄，繼2月聯賽盃決賽再以極刑決勝負。兩隊首5輪各有一人射失，車路士在突然死亡階段再由美臣蒙特操刀宴客，利物浦靠森美卡斯中鵠奠勝，在兩項盃賽決賽雙殺對方。

利物浦繼續衝擊四冠征途，即使聯賽形勢被動，但歐聯若擊敗皇家馬德里奪冠，仍有望自2000/01球季後再成盃賽三冠王。高普執教紅軍7季盡攬英超、聯賽盃、足總盃、歐聯、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃冠軍，是繼曼聯名帥費格遜後，第2名達成此創舉的領隊。他賽後說：「我對麾下感無比自豪。我們頂住對方強勢，在早段出現變化仍處變不驚。」

高普所指的變化，是指主將沙拿及雲迪積克分別在上半場及加時退下火線。高普透露將沙拿換出為預防措施，強調兩人傷勢輕微，「我賽後已跟兩人溝通，他們都無大礙。我們下仗還要出戰英超，他們屆時應可候命」。隊長佐敦軒達臣賽後說：「我們努力了一整季，能捧盃對每個人的意義重大，這些都是球迷應得的，對球會而言亦是。」

此外，擁有紅軍2%股份的NBA球星「大帝」勒邦占士，賽後在社交網發文祝賀奪冠，更獲名宿加歷查邀請本月底到巴黎觀看歐聯決賽。

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