劍擊｜蔡俊彥大獎賽入4強穩奪獎牌　鬥前一哥霍高尼誓再下一城闖決賽 (16:50)

蔡俊彥在花劍大獎賽仁川站的晉級之路相當驚險，他在首圈面對東道主劍手表現慢熱，一度落後3分，但最終以15：13拿下勝仗。他在32強面對排名53位的意籍劍手時，開賽初段連失6分，但及時回勇收復失地，力追至11：14時亦沉着應戰，一口氣連得4分，以15：14反敗為勝。

蔡俊彥晉級16強後硬撼法籍前「一哥」萊福，這名港將一改前兩場慢熱表現，穩佔上風並以15：9勝出。他在8強面對法籍劍手薩芬，二人鬥得激烈，戰至9：9平手完首局，蔡俊彥次局末段領先14：13下，曾遭追成平手，但他頂住壓力以一劍絕殺對手，勇闖4強，繼2019年上海大獎賽摘下銅牌後，生涯第2次贏得獎牌。蔡俊彥晉級賽後，將與前「一哥」霍高尼爭入決賽。

至於港隊其餘3名男將皆於今站大獎賽一輪遊，世界排名第一的張家朗爆冷以9：15不敵排名92的法籍劍手艾歷斯，崔浩然以10：15不敵霍高尼，而張小倫則苦後埃及籍好手5：13時，與對手相撞後倒地，其後決定退賽。

女花方面，兩名港將皆在首圈出局，鄭曉為以11：15不敵世界排名42的意籍劍手文仙尼；張楚瑩則以 4：15負東道主劍手。

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