英超｜C朗信可與坦夏格一同奪標　疑暗示下季留隊　曼聯兩將被指操練爭執 (21:07)

C朗日前贏得英超4月最佳球員獎項，接受曼聯官網訪問時，提及對下季由坦夏格接掌感興奮，又呼籲各界要給這名阿積士主帥時間，他說：「我知道坦夏格在阿積士完成難以置信的工作，執教經驗豐富，但我們必須給他時間，要按照他的想法去改變。不僅是球員，相信曼聯球迷對他到來也感到高興和興奮。我祝他一切順利，相信下季我們可以贏得錦標。」

紅魔下季失歐聯參賽資格，仍有一年合約的C朗去向未定。據報坦夏格的阿積士副手雲達加特，以及曾與他共事的紅魔前助教麥卡倫，將於數周內落實出任曼聯助教。

曼聯今輪英超輪空，下仗為本月22日煞科戰作客水晶宮，據報坦夏格將會到場觀戰。英國《太陽報》則報道，球隊在日前訓練尾聲時，有兩名球員發生激烈衝突，令看守領隊蘭歷克提早結束訓練。另有英媒稱涉事兩名球員只是爭執，並非衝突。

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