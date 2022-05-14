劍擊｜鄭曉為張楚瑩闖大獎賽正賽　明與張家朗等男將分途爭勝（附直播連結） (20:05)

花劍港將符妤名、鄭曉為、張楚瑩及關渝澄出戰大獎賽仁川站，符妤名未能突破小組賽，張楚瑩與鄭曉為則以總成績22及29名直入正賽，而名列66的關渝澄經小組賽出線後需出戰淘汰賽，惜不敵意大利隊劍手，與正賽資格只差一步。張楚瑩及鄭曉為明日於正賽64強爭晉級，花劍世界一哥張家朗、蔡俊彥、前天經資格賽晉級的張小倫及崔浩然，亦會在男子組分途爭勝。

世界排名199位的香港女子重劍代表陳渭泠，昨晚於世界盃富吉拉站勇挫東京奧運女團銀牌得主李惠仁，原定今早與藉世界排名直入正賽的星將江旻憓出戰64強。不過，阿聯酋總統哈利法上周五離世，賽事隨即暫停舉行，阿聯酋劍擊總會只在社交網發文哀悼哈利法，但該會與國際劍聯均未公布賽事最新安排。

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