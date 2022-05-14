新冠疫情｜中國棄辦決賽周　兩球場原已竣工　內媒稱卡塔爾或接手 (17:47)

AFC今日在官網公布「重要更新」，表示經過與中國足協磋商，日前收到對方回覆，將不能主辦明年亞洲盃決賽周，該會表示理解因新冠疫情造成特殊情况而放棄主辦，又感謝中國足協及決賽周組委會為亞洲盃的集體利益，作出「艱難但必要的決定」，亦提供足夠時間讓AFC審視其他主辦地點。

中國亞洲盃組委會表示受疫情影響，當前難以承諾明年決賽周能以完全開放入場模式舉行，因此與AFC及中國足協達共識易地承辦。中國於2019年6月成功取得2023年亞洲盃主辦權，決賽周原定明年6月16日至7月16日於中國10個城市舉行，並為賽事新建及改建10個球場，其中上海浦東球場及成都鳳凰山球場已竣工。包括中國隊在內，已有13支球隊取得參賽席位，港足等24隊將於下月起出戰外圍賽，爭取餘下11個席位。

上海傳媒《周到上海》報道，從目前情况，今年底主辦世界盃決賽周的卡塔爾，最有機會承辦這屆亞洲盃，而東亞兩大足球強國日本及韓國亦有機會。將於7月底舉行的東亞盃決賽周，較早前已落實改於日本舉行。

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