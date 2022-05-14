空手道｜劉慕裳再闖超聯決賽　為苦練成果感動　明日衝金盼更勝上站（附直播連結） (17:02)

劉慕裳今晨先於8強擊退西班牙隊對手，4強面對日本隊的清水那月，以一套北谷屋良公相君取得25.68分，以0.2分優勢險勝對手打入決賽，明日轉戰世界「二姐」大野暉爭后。這名港將透露，有別於過往設4個場區，今站8強只有2個場區，她被安排於最後一組上陣，晉級後未及休息便要出戰4強，體力消耗較往站快，雖然狀態未如理想，但慶幸能打出技術水平。

這名東京奧運銅牌得主上月底在葡萄牙出戰超聯，打入決賽後屈居日本隊名將清水希容之下摘銀。這名強敵今站未有參賽，但仍有另一東瀛名將大野暉。劉慕裳對上一次於超聯摘金，正是4年前的拉巴特站，她說：「最佳準備當然是休息。戰畢上站不斷翻看比賽片段，過去數周重點修正技術問題，效果比想像中好，亦為能在短時間進步而感動，希望決賽可以再有改善。」

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