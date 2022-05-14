NBA｜勇士相隔3年重返西決　浪花兄弟轟59分　K湯臣傷後重生嘆不可思議 (18:38)

上仗以39分之差慘敗的勇士，有教練卡爾續因感染新冠病毒未能領軍，惟球隊今仗回師主場表現回勇，首3節與灰熊互有領先。「咖哩仔」居里與基利湯臣合力攻入14記三分球，分別獨取29分和30分，勇士終在第4節中段拉開比數，以14分優勢取得勝利，相隔3年再闖西岸決賽。

32歲的湯臣過去因傷患休戰兩年半，今年初才重返球場。他賽後稱經歷近年傷患洗禮，此戰贏波感覺比過往的「Game 6」更好，「我從受傷中獲得與別不同的想法，現在能參與在最高水平的競賽，並成為最後4強，這感覺實在難以言喻。這真的很振奮人心，鼓勵我要不斷進步，因為我知道尚有更多大賽等着我」。

中鋒盧利今仗成為勇士的無名英雄，全場獲得22個籃板，成為球隊定海神針，更獲湯臣盛讚媲美名人堂傳奇奧拉祖雲。他賽後透露自大學後未曾單場取得超過20個籃板，稱作為內線球員獲得此數據為不錯的成就。有當地籃球專欄作家更在社交網發文，笑稱勇士應立銅像表揚其貢獻。

東岸方面，波士頓塞爾特人靠塔圖攻入46分，作客以108：95擊敗有「字母哥」安迪度高安普取得44分、20個籃板「雙雙」的密爾沃基公鹿。兩隊場數賽和3：3，需「搶七」分勝負。

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