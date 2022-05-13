NBA季後賽｜畢拿率熱火淘汰76人闖東決　夏登被質疑打假波　格連左膝疑重創 (17:52)

矢志相隔兩季再返總決賽的熱火，今仗次節開始拉開比數，近態大勇的球星占美畢拿更在下半場獨取20分，全場取得32分，連續4場作客賽事攻入「30+」，率軍以99：90擊敗76人，場數贏4：2，率先殺入東岸決賽，將遇密爾沃基公鹿或波士頓塞爾特人的勝方。

反觀76人多名主力表現不濟，安必特全場24投僅7中得20分，夏登則全場僅起手9次取11分，下半場更沒有進帳，備受外界批評，著名球評史堤芬史密夫（Stephen A. Smith）狠批對方在關鍵時刻表現軟弱，更質疑對方是否打假波，「夏登下半場打了22分鐘只起手1次，這令人感到驚奇，我認為聯盟應調查一下」。

不過，76人將帥賽後力撐夏登，安必特表示：「他在76人的角色不同以往，現在更多擔任組織者，只是外界對他的期望仍如舊日。」主帥李華士亦謂：「不論勝負都是全隊的責任，不應將問題歸咎於一人之上。」此外，76人射手丹尼格連開賽初段誤被隊友安必特壓至左膝不自然彎曲落地，外界料或傷及十字韌帶需長唞。

同日西岸次圈大戰，達拉斯獨行俠憑盧卡當錫攻入全場最高33分及11個籃板下，領銜在主場以113：86大勝鳳凰城太陽，將在下周一上演「搶七戰」爭入西岸決賽。

至於另一場西岸次圈將在明早舉行，以場數3：2領先的金州勇士，是役若在主場擊敗孟菲斯灰熊便可率先晉級，而上輪因傷而養傷至今的勇士老將伊古達拉，已肯定無法在系列賽趕及復出，下周將再檢視其頸椎傷勢。

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