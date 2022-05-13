劍擊｜張小倫崔浩然闖大獎賽正賽　花劍4姝明出鞘　張家朗蔡俊彥後天登場 (16:10)

花劍男隊今早派出6名劍手出戰分組賽，張小倫於小組賽2勝3負驚險出線，但在淘汰賽以15：13險勝加籍對手，得以殺入正賽64強。崔浩然亦在小組賽僅2勝4負，但同樣在淘汰賽擊敗東道主晉級，相反在小組賽4勝2負的蔣翱駿、3勝2負的吳諾弘，以及陳建雄、楊子加均在淘汰賽止步，無緣正賽。

港隊明日派出鄭曉為、張楚瑩、關渝澄及符妤名出戰女子組，因排名高而免戰初賽的張家朗及蔡俊彥，則會在下周日的男子組正賽64強上陣。而重劍代表朱嘉望、連翊希、佘繕妡等女將，正在阿聯酋出戰世界盃分組賽，力爭正賽席位。

香港劍擊總會今日亦公布亞洲賽選拔結果，張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及楊子加將出戰花劍男子個人及團體賽，張小倫未有入圍。江旻憓、連翊希、朱嘉望及陳渭泠將出戰女子重劍組別，名單未有早前在美國大專賽（NCAA）封后的佘繕妡。

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