英超｜阿迪達不滿球證另類抗議　干地嘲諷投訴多　忠告專注球隊爭第4 (17:02)

熱刺此役若落敗便無緣下季歐聯，開賽即搶攻，孫興慜於22分鐘博得12碼，由哈利卡尼射入。33分鐘，阿仙奴後衛洛賀丁侵犯孫興慜「兩黃一紅」被逐。卡尼在37分鐘再入一球，加上孫興慜在47分鐘埋齋，令阿仙奴慘吞3蛋，英超四連捷斷纜，近8季作客熱刺更取得2和6負劣績。「兵工廠」賽後36戰續得66分續排第4，領前熱刺的優勢只餘1分，餘下兩輪不容再失。

阿迪達不滿球證保羅泰亞尼的執法，他說：「我曾要求球證走到攝影機前解釋他的決定。若我說出心底話，便會被罰停賽半年。我不懂說謊，所以寧願不說話和不給予意見，你可以從我的身體語言理解我的感受。球員的表現並沒使我不高興，反而為他們感到自豪。」阿仙奴餘下兩仗先作客紐卡素後主場迎戰愛華頓，阿迪達承認洛賀丁下場停賽會有影響，只能希望賓韋特及時傷癒復出。

干地回應阿迪達的投訴道：「他是一個很好的教練，但投訴太多了，我認為他宜專注球隊工作而非投訴，而且那個紅牌的判斷很正確。」這場打吡戰原本於年初上演，卻因阿仙奴有人染疫，要求延期獲批准，干地認為押後賽期令對方受惠，並說：「他們當時只有一名球員染疫，我不會忘記這件事。阿迪達若要投訴，熱刺可以有更多。」熱刺餘下兩仗分別是迎戰護級的般尼及作客已篤定降班的諾域治。

另外，孫興慜於72分鐘被換出時流露怒意，這名韓國國腳賽後澄清道：「那一刻不是憤怒，而是失望。我想繼續比賽，但必須接受干地的決定，他對我說周日還有一場很重要的聯賽。」孫興慜已斬獲21球，在射手榜只少利物浦射手穆罕默德沙拿1球。

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