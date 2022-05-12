英超｜阿仙奴過去7季作客熱刺不勝　法比加斯：加強比賽強度可凱旋 (22:28)

熱刺vs.阿仙奴 now611/621台 香港時間周五凌晨02：45直播

法比加斯熟識兩個舊東家的踢法，卻疑偏心阿仙奴，向該隊領隊阿迪達獻計，這名上周度過35歲生辰的摩納哥中場說：「我肯定阿迪達已非常精準地分析熱刺的打法，但我認為阿仙奴勝出此仗的關鍵，應是加強比賽強度。」法比加斯又指出，熱刺是一支組織力強的球隊，擅用兩翼衛攻守，前線火力十足，「孫興慜、哈利卡尼和古路夫斯基屬世界級，強如利物浦上仗都被他們迎頭痛擊」。阿仙奴目前在英超領前熱刺4分，但過去7季英超作客熱刺取得2和5負的劣績。

此外，阿仙奴前鋒加比爾馬天利尼自稱雖強於速度，但跑得最快的隊友是紐奴泰華利斯，但該名22歲左閘去夏加盟後未穩列正選，甚至傳言技術總監伊度有意招攬博洛尼亞的19歲後衛艾朗希基。

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