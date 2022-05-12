英超｜車路士高華錫足踝重創　勢與利物浦法賓奴無緣英足盃決賽 (21:21)

中場美臣蒙特、翼鋒基斯甸普列錫及前鋒盧卡古先後建功，令車路士以3：0挫列斯聯，賽後36戰得70分續守在第3位，暫領前明晨大戰熱刺的「四哥」阿仙奴4分，列斯聯則續以34分續排尾三，與少踢一場的尾四球隊般尼同分。23歲的蒙特此役傳射居功，使入球及助攻增至11個及10次，成為隊史單季聯賽入球和助攻達雙位數的最年輕球員。舊紀錄保持者是當年只是25歲的桑馬達。

高華錫昨仗於24分鐘被丹尼爾占士以「收山腳」對付後足踝受創，勢避戰英足盃大戰利物浦，而領隊杜曹坦言另一中場尼高路簡迪也有機會缺陣，至於「紅軍」的「十字軍」法賓奴則或可在月尾歐聯決戰皇家馬德里時才能復出。另外，李斯特城前鋒占美華迪結束近兩個半月入球荒兼梅開二度下，以3球淨勝降班的諾域治，也為球隊帶來6場聯賽首捷。

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