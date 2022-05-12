俄烏局勢｜俄入侵後烏克蘭隊首重返球場　友賽小勝慕遜加柏寓賽於操 (15:43)

烏克蘭自2月底遭俄軍入侵後，國家隊及球會賽事全部終止，繼烏克蘭勁旅基輔戴拿模早前到歐洲參與多場籌款賽後，烏克蘭隊今晨重返球場，在德國的普魯士公園球場友賽慕遜加柏，是烏克蘭隊自去年11月後首場國際賽。賽事有逾2萬名球迷入場，門票收益會全數捐予幫助烏克蘭的慈善組織及難民，烏克蘭公民則免費入場。據報由慕遜加柏提供酒店及訓練設施予烏克蘭隊備戰。

雙方球員都穿上「反戰」T恤入場，並在寫上「停止戰爭」的藍黃巨型橫額前大合照，現場有不少球迷揮動烏克蘭國旗。賽事方面，烏克蘭隊主帥柏拉哥夫上周徵召23人出戰今仗，最終憑梅迪克先開紀錄，加上碧夏利安諾克於完場前8分鐘致勝，以2：1擊敗一度由干拿諾斯扳平的慕遜加柏。柏拉哥夫表示，賽前當奏起國歌時幾乎流淚，感謝遠道而來支持的烏克蘭人，以及協助籌辦賽事的德國人。為德國電視台評述這場賽事、曾效力利物浦的烏克蘭隊名宿禾路連表示，今仗讓國民同胞感受得到各界支持，並非孤軍作戰。

烏克蘭隊將於下月1日作客格拉斯哥，出戰世盃外歐洲區附加賽A組對蘇格蘭隊，勝方4天後再作客對威爾斯隊，爭奪一個世盃決賽周席位。而烏克蘭日前公布了將於最近友賽專用的特別版球衣款式，胸口位置特別寫上「United for Ukraine」（為烏克蘭團結）的字樣，並描繪支持烏克蘭的國家國旗，組成的烏克蘭的邊界。

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