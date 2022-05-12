曼聯新帥｜坦夏格領阿積士衛冕荷甲圓滿告別 紅魔U18相隔11年贏足總盃 (13:44)

阿積士今季荷甲33戰得82分，領先次席燕豪芬4分而提前一輪衛冕。坦夏格在阿積士4季半贏得6項錦標，包括3次荷甲冠軍及兩次荷蘭盃，領軍214場贏158仗，勝率高達73.8%。這名52歲荷蘭籍教頭亦成史上第4名主帥至少三奪荷甲，此前3人分別為米高斯、尹戈爾及法蘭迪保亞。坦夏格今仗賽後被球員們拋起慶祝，他賽後稱：「我們在這間球會建立了特定足球風格和文化，注入贏家心態。我來到這裏是一次非常美妙的旅程，很高興能夠踢出悅目的足球」。阿積士下周日作客維迪斯，將是坦夏格帶領這支荷甲勁旅的煞科戰，之後便會到曼聯履新。

曼聯舊將、阿積士行政總裁雲達沙亦當面送上祝福，「我有時覺得你（坦夏格）是個怪人，所做的事總超出所有人的預期，令球隊踢出具統治力的足球，我祝願你往後一切順利」。阿積士右閘馬斯奧爾賽後親證，下季將轉投拜仁慕尼黑。據報巴塞隆拿前助教、布魯日現任主帥舒路達，將接掌阿積士帥印。另外，巴塞隨隊記者羅美路報道，巴塞因經濟因素，荷蘭隊中場法蘭基迪莊將被出售至曼聯，與坦夏格故劍重逢，轉會費為7000至8000萬歐元，更稱成事機會高達95%。

另邊廂，曼聯今季再次四大皆空，一眾「小紅魔」踢爭氣波，曼聯U18今晨出戰英格蘭青年足總盃決賽，憑加拿祖尾段梅開二度，在主場以3：1擊敗諾定咸森林，繼2011後相隔11年再度奪這錦標。賽事在奧脫福球場舉行，有逾6.7萬名觀眾，打破賽事入場人數紀錄。傳奇教頭費格遜、迪基亞及哈利馬古尼等一隊球員都成座上客。

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