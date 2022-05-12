英超｜迪布尼首大四喜助曼城大勝 慶祝動作迎夏蘭特 哥帥讚超越完美 (12:00)

奇雲迪布尼於下半季持續大勇，今仗開賽24分鐘已連中三元，加上於60分鐘再下一城及隊友史達寧完場前埋齋，協助曼城作客以5：1大破狼隊，賽後36戰89分續居首，領先利物浦3分，尚餘兩輪分別作客對韋斯咸及主場迎戰阿士東維拉，兩仗只取4分便可衛冕。

曼城除了今季首輪不敵熱刺，之後17場聯賽作客不敗，刷新隊史紀錄，以14勝3和豪取45分，亦破紀錄連續5仗英超淨勝至少3球或以上，得失球差反超利物浦多7球，爭標形勢掌主導權。

迪布尼近6場上陣聯賽貢獻6個入球及4次助攻，今仗更製造多項紀錄，除了以24分鐘完成英超史上第3快的帽子戲法，僅次於沙迪奧文尼（16分鐘）及約基（22分鐘）的紀錄；他亦是繼林柏特及韋拿杜姆後，英超歷來第3名中場上演「大四喜」。這名30歲比利時隊中場今季已入16球，追平職業生涯單季最多入球紀錄；曼城亦成英超史上第3隊一季有兩名球員單場入4球，隊友加比爾捷西斯於上月底對屈福特亦曾大四喜。

迪布尼賽後稱，很享受展示與隊友默契及配合良好的表現。被問到射入第3球後做出艾寧夏蘭特的「佛系」經典入球慶祝手勢，是否以此歡迎下季加盟的準隊友，他僅稱因為連中三元才做這動作。領隊哥迪奧拿大讚愛將踢出歷來最佳一仗，更是「團隊球員」典範，「迪布尼一直是慷慨的球員，總是助攻隊友，永遠為球隊着想。今季他變得想爭取更多入球，開始更加享受其中，過去2、3個月的表現堪稱超越完美」。對於曼城簽入夏蘭特，哥帥稱有信心協助這名挪威隊射手融入球隊，「簽入夏蘭特對曼城未來是一個非常好的決定，我們會盡一切可能協助他融入球隊，成為最好球員」。

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