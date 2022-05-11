轉會｜傳魯迪格同意今夏自由身投皇馬簽約4年　年薪逾9000萬 (21:06)

據西班牙《阿斯報》及英國《The Athletic》等報道，魯迪格季尾約滿後加盟皇馬，並已完成簽約及體測等程序，只待皇馬在歐聯決賽後正式公布。有指這名29歲德籍中堅以自由身跟皇馬簽約4年，年薪為1100萬歐元（約9119萬港元），另有3500萬歐元簽字費（約2.9億港元），違約金則達4億歐元（約33.2億港元）。除了魯迪格，艾斯派古達和安達斯基斯坦臣亦有意約滿後轉投巴塞隆拿，令車路士今夏頓失三名後防主將。

車路士主帥杜曹無奈表示，球隊因艾巴莫域受英國政府制裁，難以跟球員續約。不過，他相信魯迪格等人離隊前，仍會在周六（14日）鬥利物浦的英格蘭足總盃決賽盡力爭標，並為藍軍保住聯賽第3位。

另外，曼城日前與多蒙特達成共識，將於7月1日正式跟艾寧夏蘭特簽約5年，其轉會解約金落實為5120萬鎊（約5億港元）。藍月主帥哥迪奧拿表示在兩隊的要求下，自己未能發表太多意見：「我很想講自己的看法，但轉會程序尚未完成，我不能評論來季的事。」至於夏蘭特落賓轉戰英超後，多蒙特隨即宣布跟奧地利聯賽薩爾斯堡紅牛前鋒艾迪耶美簽約5年，頂替其的空缺。

其他報道：NBA｜太陽大炒獨行俠晉級在望 後備兵末段衝突險釀打鬥 73歲活塞名宿病逝

其他報道：英超｜利物浦反勝維拉延爭標希望 奠勝功臣文尼稱「留隊更快樂」（附精華）