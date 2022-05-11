足球︱《隊報》稱因更衣室放屁發笑惹怒高層被炒　前里昂後衛馬些路否認斥假新聞 (20:12)

法國《隊報》昨（10日）報道，事緣於去年8月，里昂在法甲以0：3大敗予昂熱，馬些路古迪斯該仗擺烏龍，賽後在更衣室內多次於隊友面前放屁，並在隊長里奧杜布斯發言期間與隊友發出笑聲，惹來球會體育總監兼名宿祖連奴比南布肯奴（P祖連奴）不滿。他此役後被指「行為不檢」貶至B隊，今年1月更被炒，及後轉投榜尾的波爾多。

馬些路古迪斯在報道刊登後，隨即在社交網發文否認事件屬實，寫道：「感謝《隊報》，讓我重返闊別多時的Twitter否認所有指控。今時今日的新聞只是笑話！」P祖連奴亦轉載其帖文，並幽默地回應對方：「我告訴過你，後衛放的屁要夠響、夠長、夠臭，你的屁只是夠響，所以很弱。」

Thanks to @lequipe, after a long time, I have to come back to @Twitter to deny all the allegations. Journalism nowadays is a joke!— Marcelo Guedes (@MarceloGuedes02) May 10, 2022