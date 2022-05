足球︱《隊報》稱因更衣室放屁發笑惹怒高層被炒　前里昂後衛馬些路否認斥假新聞 (20:12)

法國《隊報》昨(10日)報道,事緣於去年8月,里昂在法甲以0:3大敗予昂熱,馬些路古迪斯該仗擺烏龍,賽後在更衣室內多次於隊友面前放屁,並在隊長里奧杜布斯發言期間與隊友發出笑聲,惹來球會體育總監兼名宿祖連奴比南布肯奴(P祖連奴)不滿。他此役後被指「行為不檢」貶至B隊,今年1月更被炒,及後轉投榜尾的波爾多。

馬些路古迪斯在報道刊登後,隨即在社交網發文否認事件屬實,寫道:「感謝《隊報》,讓我重返闊別多時的Twitter否認所有指控。今時今日的新聞只是笑話!」P祖連奴亦轉載其帖文,並幽默地回應對方:「我告訴過你,後衛放的屁要夠響、夠長、夠臭,你的屁只是夠響,所以很弱。」

Thanks to @lequipe, after a long time, I have to come back to @Twitter to deny all the allegations. Journalism nowadays is a joke!— Marcelo Guedes (@MarceloGuedes02) May 10, 2022