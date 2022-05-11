足球｜著名遊戲《FIFA》系列變天　EA與FIFA結束近30年合作　明年改名《EA Sports FC》 (19:26)

EA自1993年起推出《FIFA》系列，惟近月與國際足協商討續約時，據報遭對方開價每年3億美元（約23.5億港元）版權費用，最終決定在年底卡塔爾世界盃後分道揚鑣，意味《FIFA 23》將成為雙方的最後合作。

EA與國際足協合作期間，一直以較多賽事實名授權叫座，EA Sports副主席大衛積遜向英國廣播公司（BBC）表示，來年起推出的《EA Sports FC》系列續擁有逾30個聯賽，共1.9萬名球員、700支球隊及100個球場的版權，包括英超、德甲及歐洲足協（UEFA）旗下賽事授權。

大衛積遜又稱，新遊戲將打破過去與國際足協合作時的限制，為玩家帶來新體驗，「現時參與遊戲為玩家投入的主要方式，但未來玩家有望觀賽及創建遊戲內容，這在過去10年受制於與國際足協的協議，一直未能實現」。皇家馬德里、馬德里體育會、利物浦、曼城等多間球會亦在社交網發文，表態支持EA的新遊戲。

國際足協表示，日後將與第三方共同研發新足球遊戲，並沿用《FIFA》名稱，目前正與遊戲商、傳媒及投資者磋商。新遊戲計劃以非獨家授權模式，與不同遊戲商及電競伙伴合作，並透露本年第3季將推出以卡塔爾世界盃為主題的首款自家製足球遊戲，意味本屆世界盃將有最少兩款電子遊戲獲實名授權。

其他報道：NBA｜太陽大炒獨行俠晉級在望 後備兵末段衝突險釀打鬥 73歲活塞名宿病逝

其他報道：英超｜利物浦反勝維拉延爭標希望 奠勝功臣文尼稱「留隊更快樂」（附精華）