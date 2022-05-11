NBA｜太陽大炒獨行俠晉級在望　後備兵末段衝突險釀打鬥　73歲活塞名宿病逝 (17:29)

太陽在第3節打出一波33：14後擴大領先優勢，終憑戴雲布克卡和迪安祖艾頓聯手攻下48分，領軍以30分之差大炒獨行俠。不過，兩隊板凳球員在垃圾時間爆發衝突，拜奧保在最後2.3秒嘗試「拆你屋」遭基斯封阻，兩人隨即在籃下出手推撞，雙雙被逐離場。基斯在前往更衣室的通道追上拜奧保，保安及時分開二人，避免釀成更大規模衝突。

東岸4強方面，費城76人在兩大主力安必特和夏登發揮欠佳，全隊命中率只得36.5%，作客以85：120不敵邁阿密熱火，場數落後2：3。球隊陷出局邊緣，安必特強調自己要打得更具侵略性，領軍爭勝。

另外，籃球名人堂成員蘭尼爾（Bob Lanier）昨日病逝，享年73歲。他在1970年以選秀狀元身分加盟底特律活塞，10年後轉投密爾沃基公鹿，並於1984年退役，而14年職業生涯中8度入選明星隊。NBA總裁阿當施華亦有發文致哀，並感謝對方過去30年擔任全球大使推廣NBA。

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