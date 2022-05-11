英超｜利物浦反勝維拉延爭標希望　奠勝功臣文尼稱「留隊更快樂」（附精華） (16:49)

利物浦將於周六英格蘭足總盃決戰車路士，領隊高普此仗先將穆罕默德沙拿列為後備，由迪亞高祖達、沙迪奧文尼及路爾斯戴亞斯攻堅，卻在開賽僅3分鐘被阿士東維拉的杜格拉斯雷斯頭槌補中落後。「紅軍」於6分鐘藉中堅祖爾麥迪比在敵軍禁區混戰中射入扳平。65分鐘，文尼接應戴亞斯左路傳中一「槌」定音，助球隊反勝2：1完場，令敵帥謝拉特今季英超兩度倒戈同以一球次差敗陣。

紅軍除有沙拿續以22球領前英超射手榜外，祖達及文尼也各自斬獲 15球，平了2013/14年球季有3名球員入至少15球的紀錄。「藍月」當年有中場耶耶托尼獨取20球，阿古路及迪斯高分別入17和16球。文尼賽後被高普大讚：「他是一部厲害的入球機器。他擁有強健體魄，技術、戰意和體能兼備。他是一個夢幻般的世界級球員。」

文尼各項賽事近11次上陣入8球，賽前據報已被科仁慕尼黑相中可為箭頭羅拔利雲度夫斯基的接班人。文尼將於明夏約滿紅軍，他賽後透露留在紅軍會更快樂，並稱會為球隊能贏得錦標而更快樂。他說：「我此刻只會想着球隊，思考如何爭取入球和助攻隊友。」高普強調仍為爭取英超封王努力，惟也承認中場法賓奴今仗上半場觸傷肌肉退下火線，高普說：「他是樂觀的，我就不肯定他能否及時傷癒，在足總盃決戰車路士時能上披甲。」

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