NBA｜鷹隊舊將彼恩加州中槍亡　聯盟致哀　4年前曾東來與惠龍兒做隊友 (21:15)

橘郡警方在當地凌晨1時34分接獲報案後趕到現場，彼恩在送院時因中槍不治，疑兇為29歲男子Lawrence Dority，他被當場逮捕及被控一級謀殺罪，行兇動機有待調查。得悉彼恩的死訊後，NBA發文哀悼：「NBA和G League對彼恩離世深表哀悼，我們向愛他的人們致最深切慰問」。金州勇士球星祖利蒙特格連曾與彼恩在大學時期合作，今早亦在球鞋寫上「RIP AP」。

彼恩在密歇根州立大學畢業，2014年NBA選秀會被鷹隊以首輪第15位選中，及後輾轉效力木狼和魔術，在107場常規賽中平均取得4分和3籃板。他在2018年被魔術裁走，結束5季NBA生涯，及後轉戰土耳其、法國、希臘，生前最後一支效力的球隊是立陶宛的祖雲達斯。值得一提的是，彼恩曾於2018/19球季到中國打球，與惠龍兒同時效力CBA球隊南京同曦大聖。

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